В ДТП в Туле пострадали четыре человека

ТАСС, 1 июня. Четыре пешехода, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей во вторник в Туле. Одна из пострадавших госпитализирована, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автомобилем Daihatsu, после чего совершил наезд на стоявших на тротуаре четырех человек, в том числе двух девочек (2016 и 2009 г. р.)", - говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи троих пострадавших - женщину и ее детей - отпустили на амбулаторное лечение, еще одного пешехода госпитализировали в больницу.