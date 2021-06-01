Мошенники обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московские полицейские разыскивают телефонных мошенников, укравших 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"29 мая в ОМВД России по району Текстильщики от 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина поступило сообщение о хищении у него денежных средств", - сообщила она.

По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника. В тот же день было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В настоящее время сотрудниками полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание лиц, причастных к преступлению. Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по Москве", - добавила Волк.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили ТАСС, что надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела. "Василий Гаврилович признан потерпевшим и допрошен в данном качестве", - отметили в прокуратуре. Следователи Главного следственного управления СК по Москве также проводят проверку по факту мошенничества в отношении ветерана.

Во время парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин помог ветерану, участнику битвы на Курской дуге Василию Пронину надеть куртку.