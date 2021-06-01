В Нижнекамске потушили пожар в усадьбе купцов Стахеевых

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший на территории усадьбы купцов Стахеевых 19 века, потушен, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района Татарстана.

"Благодаря оперативным действиям пожарных, здание усадьбы Стахеева удалось отстоять. Сейчас пожар потушен, производится проливка кровли дома", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник, 1 июня, в поселке Красный Ключ произошел пожар - загорелась усадьба купца Стахеева, построенная в 1890 году. На момент прибытия к месту происшествия пожарного караула горела крыша здания. В результате пожара никто не пострадал.

На место происшествия выезжали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.

Надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. Установлено ночное дежурство для недопущения повторного возгорания.

Причину возгорания установят специалисты отдела надзорной деятельности регионального ГУ МЧС.