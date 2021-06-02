На Камчатке задержали девушку-подростка, подозреваемую в покушении на убийство брата

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 16-летней девочки, подозреваемой в попытке убийства младшего брата, возбудили на Камчатке. Пострадавший девятилетний мальчик находится в больнице, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, преступление девочка-подросток совершила утром 31 мая, когда осталась в квартире одна с девятилетним братом.

"Ей не понравилось поведение мальчика. И подозреваемая нанесла ему не менее пяти ударов ножом в жизненно важные органы" - говорится в сообщении.

Уточняется, что семья полная, мама детей в этот день находилась в отъезде, а папа - на работе. Потерпевший ребенок госпитализирован, его состояние медики оценивают как стабильное, но он пока в реанимации. Решается вопрос об аресте девушки. Прокуратурой города организована проверка причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетней в отношении своего брата.