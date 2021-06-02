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ABC: один человек погиб при стрельбе на территории пожарной части в Калифорнии

Еще один госпитализирован

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в американском городе Агуа-Дульсе (штат Калифорния) неподалеку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

По ее информации, инцидент произошел в 10:55 по местному времени (20:55 мск). Стрельбу в здании пожарной части открыл, предположительно, один из сотрудников. По данным правоохранителей, он скрылся с места происшествия и забаррикадировался в своем доме неподалеку. Как указывает телекомпания, предполагаемый преступник мог погибнуть в результате вспыхнувшего в доме пожара.

В результате стрельбы погиб по меньшей мере один пожарный. Еще один сотрудник был ранен, он доставлен в близлежащую больницу. Полиция ведет расследование инцидента.

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