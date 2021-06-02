В ЕАО изъяли около 30 тонн нелегальной алкогольной продукции

ТАСС, 2 июня. Сотрудники полиции и ФСБ изъяли в продуктовых магазинах Биробиджана, а также на складах около 30 тонн спиртосодержащей продукции, которая планировалась к продаже под видом дезинфицирующих средств. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

"В результате проведенных обысков в гаражах, складах и подсобных помещениях нескольких продуктовых магазинов города Биробиджан сотрудниками правоохранительных органов изъято из незаконного оборота около 300 тыс. бутыльков спиртосодержащей продукции. Общий вес изъятого составил почти 30 тонн. По результатам проведенной экспертизы установлено, что в изъятой продукции объем этилового спирта составляет от 74,2% до 74,4%", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стала информация о том, что в продуктовые магазины Биробиджана поступила подобная продукция под видом лосьонов и средств дезинфекции. По данным ведомства, нелегальную партию доставили железнодорожным транспортом из Ижевска. Оперативники устанавливают причастность одного из арендаторов склада к поставке груза.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - следует из сообщения. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.