В Приамурье три взрослых и подросток пострадали при опрокидывании автобуса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июня. /ТАСС/. Четыре человека, среди которых 15-летний подросток, пострадали в Амурской области в ДТП с автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Бурейского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе подросток 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Установлено, что во вторник вечером на трассе Благовещенск - Гомелевка водитель 12-местного автобуса, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по маршруту Благовещенск - Талакан не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также соблюдение перевозчиком законодательства в части прохождения регулярных технических и предрейсовых осмотров", - отметили в ведомстве.