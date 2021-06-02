В Ингушетии два человека пострадали в результате стрельбы

ТАСС, 2 июня. Два человека в городе Малгобек в Ингушетии госпитализированы с ранениями в результате стрельбы, которую устроил один из местных жителей в ходе досмотра автомобиля накануне вечером. Стрелявший задержан, полиция проводит проверку по данному факту, сообщается в Instagram МВД по региону.

"1 июня примерно в 22:00 на ул. Физкультурной в г. Малгобек местный житель 1982 года рождения и житель села Сагопши 1992 года рождения решили досмотреть автомашину Lada Priora, за рулем которой находился сагопшинец 1992 года рождения, на предмет наличия в ней наркотических или психотропных веществ. В ответ на это водитель обстрелял их из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавших доставили в Малгобекскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Стрелявший задержан, проводится проверка.