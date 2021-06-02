В Забайкалье дожди подтопили дороги в пяти районах и разрушили два моста

ЧИТА, 2 июня. /ТАСС/. Сильные дожди в среду подтопили дороги в пяти районах на северо-востоке Забайкальского края и уничтожили два моста, сообщил журналистам вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев.

"Произошло подтопление в пяти районах, подтоплено 12 населенных пунктов, размыто восемь участков дорог, снесло два моста. Два населенных пункта фактически отрезаны у нас от снабжения, сейчас организованы переправы, дежурство оперативных групп МЧС, а также муниципальных образований. Там, где населенные пункты отрезаны, организована доставка продукции первой необходимости", - сказал Гурулев.

Вице-премьер правительства региона уточнил, что обстановка находится под контролем, власти ожидают спада воды в четверг. "После этого мы все эти дороги восстановим. Сейчас мы определим необходимое количество финансов для восстановления этих мостов, и будем восстанавливать. Развернуты на всякий случай все пункты временного проживания, но такой потребности на данном этапе нет, пострадавших нет", - добавил он.

Пока в Забайкалье местами сохраняются небольшие и умеренные дожди, в восточной половине края наблюдаются грозы. По прогнозам синоптиков, 3 июня осадки прекратятся, температура днем составит 18-23 градуса тепла.