На Камчатке задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на офисы банков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Камчатке задержали 39-летнего безработного, который подозревается в разбойных нападениях на офисы банков в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю установили личность и задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на офис одного из городских банков. Им оказался 39-летний неработающий ранее не судимый мужчина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 30 декабря 2020 года мужчина, находясь в офисе финансовой организации, угрожал оружием сотрудникам. Он пытался завладеть средствами, хранившимися в сейфе. При этом подозреваемый связал руки работницам офиса банка. Не получив денег, грабитель покинул помещение и скрылся.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили причастность задержанного к еще одному разбойному нападению, совершенному пять лет назад аналогичным способом. В апреле 2016 года мужчина зашел в отделение банка и, угрожая пистолетом, применил насилие к сотрудницам и похитил денежные средства на сумму более 7 млн рублей.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.