В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя затопило подъезд жилого дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону, где затопило подъезд девятиэтажного жилого дома. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону, проспект Ленина, 109/5, в 05:00 мск поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков подтоплена придомовая территория девятиэтажного жилого дома. Вода зашла в подъезд на 40 см. Проводятся работы по откачке воды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ликвидации последствий принимают участие 23 человека, задействовано девять единиц техники.

Отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области в среду призвал водителей в связи с непогодой увеличить дистанцию, боковой интервал, строго соблюдать скоростной режим.

О задержке поездов из-за непогоды

На сайте Северо-Кавказской железной дороги также сообщается, что непогода в городе привела к намыву песка и глины на одном из участков железнодорожных путей, что стало причиной задержки нескольких поездов дальнего следования.

"Сегодня в 05:00 мск на двухпутном участке между станциями Александровка и Кизитеринка в Ростове-на-Дону в связи с намывом песка и глины на путь из-за сильных дождей произошел сбой графика движения пассажирских поездов. В результате на время до полутора часов задерживаются поезда: №30 Москва - Новороссийск, №102 Адлер - Москва, №187 Новороссийск - Архангельск, №237 Анапа - Москва, №563 Анапа - Москва, а также пригородный поезд №6162 Лихая - Ростов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для движения поездов закрыт один путь. Ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего.