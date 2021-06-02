В Барнауле загорелось здание рынка

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Кровля здания рынка загорелась на улице Власихинской в Барнауле. Площадь пожара выросла до 1 тыс. кв. метров, люди эвакуированы, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в среду.

"По улице Власихинской, 59/2, загорелось административное здание с торговыми павильонами. Горит крыша", - сказали в пресс-службе.

Как уточняется, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. "Происходит пожар площадью около 1 000 кв. метров на кровле одноэтажного торгово-административного здания. Из здания было эвакуировано 100 человек", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось о площади пожара 800 кв. метров. Пострадавших нет. Звенья газодымозащитников проверяют здание.