Обвинение просит продлить на три месяца запрет действий основателю Baring Vostok Калви

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Гособвинение ходатайствует о продлении на три месяца срока запрета определенных действий в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Обвинение ходатайствует о продлении запрета определенных действий подсудимым и о продлении ареста имущества", - сказал собеседник агентства.

Защита Калви на слушаниях заявила, что у суда есть все основания не продлевать меру пресечения, так как все требования суда выполнялись, а арест имущества не имеет смысла, потому что на сегодняшний день гражданский иск не заявлен.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.