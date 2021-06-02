В Смоленске задержали подозреваемого в избиении девушки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на незнакомую девушку в Смоленске, которая была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Ранее в местных СМИ сообщалось о нападении мужчины на 30-летнюю незнакомую девушку, которая не смогла подняться после ударов и пролежала до утра на улице.

"Местный житель 1989 года рождения задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 мая в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации с телесными повреждениями местной жительницы 1990 года рождения. Сотрудники полиции установили, что пострадавшая была избита неизвестным возле дома №7 по улице Нормандия-Неман. Сейчас она находится в медицинском учреждении.

На данный момент в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он был судим, добавили в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.