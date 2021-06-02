В Гурзуфе загорелся многоквартирный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня /ТАСС/. Одноэтажный многоквартирный дом загорелся в среду в поселке Гурзуф под Ялтой, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"В 10:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании одноэтажного многоквартирного дома по адресу: городской округ Ялта, поселок Гурзуф, ул. 9 Мая. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии 1-го подразделения было установлено, что произошло возгорание кровли строения", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлечено 23 человека и шесть единиц техники.

Впоследствии возгорание локализовали. Ранее сообщалось, что есть угроза распространения огня. "Пожар локализован. В настоящий момент нет угрозы распространения [огня]", - сказал собеседник агентства.

Пожарные проводят проливку и разбор конструкций. "Погибших и пострадавших нет. Я думаю, что в ближайший час пожар будет полностью ликвидирован", - добавил представитель ведомства.