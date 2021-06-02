Суд продлил на три месяца запрет действий основателю Baring Vostok Калви

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил на три месяца срок запрета определенных действий в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство о продлении запрета определенных действий подсудимым на три месяца", - сказал собеседник агентства.

Защита Калви и других обвиняемых просила не продлевать меру пресечения, согласно которой с 20:00 подсудимые должны находиться дома.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).