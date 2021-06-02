Задержана подозреваемая в "минировании" детской больницы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности республиканской детской клинической больницы в Симферополе, задержана. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

В пресс-службе Минздрава Крыма ранее сообщили, что правоохранители проверяют республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе после сообщения о "минировании". Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко уточнил, что, по предварительным данным, в 07:40 поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии, что через некоторое время будет заминировано здание больницы. Персонал и пациентов не эвакуировали, но частично вывели из зданий.

"Оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции № 2 "Киевский" УМВД России по городу Симферополю в результате проведенной работы с применением технических средств, позволяющих идентифицировать анонима, было установлено и задержано лицо, причастное к телефонному звонку с ложным сообщением в правоохранительные органы. Злоумышленницей оказалась 33-летняя жительница Симферополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "со слов подозреваемой, накануне, отмечая день рождения своего 11-летнего сына, который находится на лечении в больнице, она употребила спиртные напитки". "После этого женщина решила сообщить в медучреждение об угрозе для того, чтобы ее сына отпустили на праздник домой. Сотрудниками полиции подозреваемая доставлена в республиканский центр наркологии, где в ходе ее освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения в размере 2,21 промилле", - сообщается в пресс-релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), добавили в пресс-службе.