В Липецке возбудили уголовные дела в отношении двух членов организации "Свидетели Иеговы"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следователи в Липецкой области возбудили уголовные дела в отношении двух членов запрещенной на территории РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Возбуждены уголовные дела в отношении еще двух организаторов подразделения религиозной организации "Свидетели Иеговы", признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации, и действовавшего в городе Грязи. Их действия следователем квалифицированы по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Фигуранты задержаны, по ходатайству следователя решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, задержанные организовали на территории города Грязи работу подразделения "Свидетели Иеговы". "Проводили конспиративные собрания с помощью сети Интернет, обучали идеологии новых сторонников, основанной на религиозной нетерпимости к представителям иных конфессий и пропаганде превосходства своих учений над другими религиями, изучении литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов. Под видом пожертвований фигуранты осуществляли сбор денежных средств, направляя их на развитие и материально-техническое оснащение организации", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, по месту жительства задержанных прошли обыски, изъяты запрещенная к распространению на территории России литература, брошюры с тезисами доктрины запрещенной религиозной идеологии, инструкции по конспиративным действиям и при контактах с правоохранительными органами, а также используемая для экстремистской деятельности компьютерная техника, флэш накопители, мобильные телефоны.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области, ранее в регионе было возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней") в отношение пяти членов "Свидетелей Иеговы", они объединены в одно производство.