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В генконсульстве России заявили, что власти Японии изъяли документы у экипажа "Амура"

Эти документы необходимы для дальнейшего плавания

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Японии изъяли документы у экипажа российского судна "Амур", которые необходимы для его дальнейшего плавания. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

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"Насколько мы знаем, у экипажа изъяли документы, необходимые для плавания судна. Предполагается, что это было сделано по запросу рыболовного кооператива, владеющего шхуной, с которой произошло столкновение, - подчеркнули в генконсульстве. - Неясно, можно ли это квалифицировать как задержание судна. Для задержания необходимо соответствующее постановление прокуратуры, однако информация о нем не поступала".

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники, что суд города Асахикава на севере Японии задержал судно "Амур" в качестве залога пострадавшим при столкновении. По его данным, судно было задержано, чтобы не допустить возвращения "Амура" в Россию. Это, как полагают в суде, осложнило бы переговоры по выплате компенсации японской стороне, подчеркивает Киодо.

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