Вспомогательное судно ВМС Ирана загорелось и затонуло в Оманском заливе

ТЕГЕРАН, 2 июня. /ТАСС/. Операция по спасению вспомогательного судна "Харк", загоревшегося в среду в районе иранского порта Джаск в Оманском заливе, не увенчалась успехом. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Ирана.

"Несмотря на 20 часов напряженных усилий и применения морских средств для оказания помощи, <...> спасательная операция для учебного вспомогательного судна "Харк" не увенчалась успехом, оно затонуло в [прибрежных] водах около порта Джаск", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что экипаж удалось эвакуировать на берег, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

В свою очередь замгубернатора провинции Хормозган Али Рауфи сообщил о как минимум 33 пострадавших в результате пожара. "23 из них были госпитализированы в городе Бендер-Аббас, еще 10 помощь была оказан на месте", - цитирует его агентство Fars.

В ночь на среду на "Харке" начался пожар. Судно принадлежит ВМС Ирана и выполняло учебную миссию в Персидском заливе.