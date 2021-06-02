В четырех районах Астраханской области прогнозируют повторение пыльной бури

АСТРАХАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют повторение пыльной бури в четырех районах Астраханской области из-за усиления ветра со стороны Калмыкии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в среду.

"На территории Республики Калмыкия отмечается пыльная буря, в связи с северо-западным, западным направлением ветра существует вероятность распространения взвешенных частиц пыли и песка в воздухе на территории Лиманского, Икряниского, Камызякского районов и Астрахани", - сообщили в пресс-службе.

19 мая в Астраханской области прошла пыльная буря. В результате этого пострадали два человека, обрушилась водонапорная башня, упали несколько деревьев, оборвались линии электропередачи. Без света находились более 4 тыс. человек.

В пресс-службе добавили, что усиление ветра и образование пыльной бури будет наблюдаться в течение часа. Кроме того, ожидаются дожди с грозами. Спасатели рекомендуют не находиться рядом с шаткими строениями, деревьями, неустойчивыми конструкциями и не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы.

"Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, линий связи, с повреждением легких строений, кровли зданий, рекламных конструкций, повалом деревьев (источник происшествий - порывы ветра 15-17 м/с); увеличением количества ДТП на трассах федерального и областного значения, а также затруднением в движении воздушных судов, морского транспорта", - уточнили в пресс-службе.