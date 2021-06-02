Уголовное дело о краже возбудили после пропажи 70-тонного военного укрепления в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о краже возбуждено после пропажи военного фортификационного укрепления "Панцирь-2ПУ" массой более 70 тонн в Ленинградской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения иска в городском гарнизонном военном суде от командира воинской части в области к военнослужащей.

"Панцирь" ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, командир воинской части подал иск о взыскании более 440 тыс. рублей с военнослужащей, которая была начальником склада военно-технического имущества. Иск был обоснован тем, что во время инвентаризации на складе не нашли фортификационное сооружение "Панцирь-2ПУ".

В начале 2020 года его пытались найти на территории поселка Мяглово под Петербургом, где комплекс должен был находится по документам. Однако, как установил суд, земля была сдана в аренду частной компании и, "обследовав территорию совместно с сотрудниками военной полиции и военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона, вышеуказанное сооружение обнаружено не было". Также суд установил, что в 2019 году сооружение списали, но "лом черных металлов от разборки в количестве 72 тыс. кг не оприходован", а разборка самого комплекса не производилась.

Суд при этом, как отметили в пресс-службе, отказал во взыскании с военнослужащей денег. Сама женщина на суде сообщила, что сооружение находилось далеко от места ее службы, на склад его не сдавали, а после сдачи территории в аренду охрану воинской части с нее сняли, в связи с чем она не могла обеспечить сохранность имущества.

Комплекс "Панцирь-2ПУ" предназначен для защиты и оборудования в нем командного пункта в ходе боевых действий. Комплекс высотой более 4 метров и длиной более 43 метров оснащен герметичной дверью и может быть укомплектован средствами коллективной противохимической защиты, вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха и освещения.