Защита Мамаева попросила суд оправдать футболиста по статье о побоях

МОСКВА, 2 июня./ТАСС/. Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов просит кассационный суд оправдать своего подзащитного или прекратить его уголовное преследование по статье о побоях. Об этом защитник рассказал ТАСС.

"Мой подзащитный Мамаев благодаря позиции предыдущей кассационной инстанции в августе прошлого года был оправдан Мосгорсудом по основному эпизоду обвинения по статье "Хулиганство" с признанием за ним права на реабилитацию. Законная и обоснованная оценка доказательств как обвинения, так и защиты дает веские основания суду для изменения приговора и в остальной части, в том числе путем дополнительного оправдания", - сказал Бушманов.

В кассационной жалобе защита просит оправдать Мамаева в части совершения преступления по статье 116 УК РФ ("Побои") или прекратить уголовное преследование с применением положения по части 2 статьи 14 УК РФ (о деянии, в силу малозначительности не представляющем общественной опасности).

"Конфликт между Мамаевым и Сергеем Гайсиным был спровоцирован действиями самого потерпевшего, возможно, не разобравшегося в обстоятельствах предыдущего инцидента с участием другого потерпевшего, Дениса Пака. Единственное физическое воздействие со стороны Мамаева было ответным на первичные силовые действия в отношении него. Действия моего подзащитного не повлекли травматических последствий для Гайсина, позволяющих их отнести к побоям или иным насильственным действиям, причинившим физическую боль", - пояснил адвокат.

Свою вину по эпизоду с потерпевшим водителем Виталием Соловчуком Мамаев признал частично, защита в кассационной жалобе просит о переквалификации статьи по данному эпизоду с применением в качестве наказания штрафа и освобождении от его исполнения. "Действия Мамаева были обусловлены исключительно его единоличной мотивацией как ответные на аморальные и противоправные действия потерпевшего Соловчука и подлежат переквалификации с части 2 на часть 1 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Уголовное преследование в отношении остальных осужденных по этому эпизоду подлежит прекращению, а они - оправданию в связи с непричастностью", - сказал Бушманов.

3 августа прошлого года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому все трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, Протасовицкий и Кирилл Кокорин могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации.