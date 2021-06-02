Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу правления Приватбанка Дубилета

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте экс-главы правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета, который находится в розыске. Такой вердикт судья объявил в среду на заседании, которое транслировалось в прямом эфире.

"Ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Дубилета удовлетворить. Избрать подозреваемому Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до его задержания и доставки к месту уголовного производства", - объявил председательствующий судья. По его словам, постановление подлежит немедленному исполнению.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать Дубилету меру пресечения в виде заочного ареста, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы Приватбанка.

Дубилет, в частности, фигурирует в двух уголовных делах по фактам растраты денег банка перед его национализацией в конце 2016 года. По словам адвокатов Дубилета, у него гражданство Израиля. Дубилет не может приехать на Украину из-за пандемии коронавируса.

Решение Высшего антикоррупционного суда будет действовать до задержания экс-главы Приватбанка, после чего ему должны избрать новую меру пресечения.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Сегодня Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций Приватбанка.