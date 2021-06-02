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В Ивановской области полуторагодовалого ребенка сбила машина

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП

ТАСС, 2 июня. Иномарка в Фурманове Ивановской области сбила на пешеходном переходе полуторагодовалого мальчика, который переходил дорогу с матерью. Ребенка доставили в детскую областную больницу, сообщили журналистам в среду в пресс-службе УМВД по региону.

"В Фурманове полуторогодовалый мальчик шел с мамой из садика, женщина вела ребенка за руку. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу мальчуган чуть забежал вперед и был сбит автомобилем Audi 100. От удара ребенка откинуло метров на пять", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, врачи диагностировали у него сочетанную травму тела: ушиб главного мозга и легкого. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

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