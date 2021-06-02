В Астраханской области из-за пыльной бури отключили газ и свет в десяти населенных пунктах

АСТРАХАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Некоторые населенные пункты в Астраханской области остались без электро- и газоснабжения из-за сильных порывов ветра, грозы и пыльной бури. Кроме того, с нескольких зданий частично сорвало кровлю, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (дождь, гроза, пыльная буря, порывы ветра 16 м/ с) на территории 10 населенных пунктов в нескольких районах области и города Астрахань имеются частичные отключения электроэнергии. <...> На территории Лиманского района 50 абонентов в н. п. Караванное отключено от газоснабжения. Ремонтные работы по восстановлению начнутся 3 июня", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в результате сильных порывов ветра частично сорвало кровлю с нескольких зданий в Лиманском и Наримановском районах области.

Пострадавших из-за непогоды нет, ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по Астраханской области. Для восстановления электроснабжения привлечено 18 бригад компании "Россети Юг".

Ранее специалисты прогнозировали повторение пыльной бури в четырех районах Астраханской области из-за усиления ветра со стороны Калмыкии.