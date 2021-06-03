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Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии

Никто из пяти членов экипажа не пострадал

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Военный вертолет США UH-1 совершил аварийную посадку на острове Цукэн, относящемся к южной префектуре Окинава. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

По его данным, вертолет приземлился в поле в 120 м от жилых домов. Никто из пяти членов экипажа не пострадал. Вертолет приписан к базе Корпуса морской пехоты США Футэмма.

По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Местные жители подтвердили, что вертолет перед посадкой летел очень низко и издавал сильный шум.

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