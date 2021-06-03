Открытое горение ликвидировали в двух многоквартирных домах в Приангарье

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на месте пожара в городе Братске Иркутской области, где в среду загорелись два деревянных многоквартирных дома. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Открытое горение ликвидировано, идет проливка и разбор конструкций", - сказал собеседник агентства.

Причина пожара устанавливается. В четверг на месте возгорания будут работать дознаватели.

Пожар начался днем в среду, к вечеру он был локализован на площади 900 кв. м. Пострадавших нет. По данным администрации Братска, в доме, с которого начался пожар, проживали 26 человек, в другом - 35. Решается вопрос о временном размещении людей, оказании им помощи с восстановлением документов. Объявлен сбор гуманитарной помощи.