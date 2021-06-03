Землетрясение магнитудой 4,1 произошло около Филиппин

БАНГКОК, 3 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 144 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 88 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.