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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло около Филиппин

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

БАНГКОК, 3 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в четверг возле филиппинского острова Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 144 км к юго-востоку от провинции Сарангани, население которой составляет около 500 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 88 км.

Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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