В Приангарье застрелили вышедшего из леса медведя

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудникам полиции пришлось застрелить агрессивного медведя, который вышел на кладбище в Иркутской области и представлял угрозу для людей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский" накануне поступило сообщение, что в районе старого кладбища из лесного массива вышел медведь, который предпринимал попытки нападения на людей", - говорится в сообщении полиции. Прогнать животное не удалось, медведь вел себя агрессивно.

"Поскольку медведь не покидал территорию кладбища, а в любой момент люди могли стать жертвой нападения, правоохранители, оценив сложившуюся ситуацию, действовали в соответствии с законом "О полиции" и применили табельное оружие для обезвреживания хищника", - сообщили в МВД.