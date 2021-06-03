{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приангарье застрелили вышедшего из леса медведя

Он представлял угрозу для людей, указали в МВД

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудникам полиции пришлось застрелить агрессивного медведя, который вышел на кладбище в Иркутской области и представлял угрозу для людей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский" накануне поступило сообщение, что в районе старого кладбища из лесного массива вышел медведь, который предпринимал попытки нападения на людей", - говорится в сообщении полиции. Прогнать животное не удалось, медведь вел себя агрессивно.

"Поскольку медведь не покидал территорию кладбища, а в любой момент люди могли стать жертвой нападения, правоохранители, оценив сложившуюся ситуацию, действовали в соответствии с законом "О полиции" и применили табельное оружие для обезвреживания хищника", - сообщили в МВД.

Теги
РоссияИркутская область
Взлетную полосу аэропорта в Японии закрыли из-за посадки самолета с убранным шасси
Экипаж самолета из двух человек не пострадал
Читать полностью