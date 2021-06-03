В Новосибирске возбудили дело после падения ребенка в колодец канализации

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. СК в Новосибирске возбудил уголовное дело после падения ребенка в канализационный колодец. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказала она.

Она добавила, что инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Ребенок в возрасте 1 года и девяти месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Ребенка достали очевидцы. После излечения мальчика из колодца он был вместе с мамой доставлен в больницу. Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений.

Кулешова отметила, что для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца.