Пожар на НПЗ в Тегеране локализовали

ТЕГЕРАН, 3 июня. /ТАСС/. Пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе взят под контроль и будет полностью потушен в течение одного или двух часов. Об этом заявил в четверг официальный представитель НПЗ Шакер Хафайи.

"Возгорание резервуара взято под контроль. В течение одного или двух часов огонь будет полностью потушен", - цитирует его агентство Shana. Хафайи добавил, что "прочие объекты НПЗ повреждены не были".

Крупный пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе начался в среду вечером. На место происшествия были отправлены пожарные команды. Ранее Хафайи заявил, что пожар затронул только один резервуар вместимостью 20 тыс. баррелей.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ страны, обеспечивая около 15% нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. НПЗ расположен в южной части провинции Тегеран.