Следователи возбудили уголовное дело после исчезновении туристки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в Свердловской области после исчезновения в регионе туристки, прибывшей из Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 29 мая женщина на своем автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области. Оставив автомашину на городской плотине, она добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серге на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области (Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области) расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что для поиска женщины используется беспилотник, поисковые работы взяты на контроль руководством Свердловского главка.

"Генерал-лейтенант полиции Александр Мешков направил для оказания практической помощи территориальному ОВД группу опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД области. Созданы и работает несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серги, где предполагается, что могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты анализирует квадраты возможного местонахождения гражданки", - отметил Горелых.