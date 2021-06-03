Из-за загрязнения нефтепродуктами акватории моря у Туапсе возбудили дело

КРАСНОДАР, 3 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту загрязнения Черного моря нефтепродуктами вблизи Туапсе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

25 мая в Туапсе почти в 800 метрах от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов. По предварительным данным, нефтепродукты могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки. Площадь загрязнения акватории моря составляла 1 134 427 кв. м.

"Следственным отделом по городу Туапсе СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории Черного моря (ч. 2 ст. 252 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России и ГУ МВД РФ по краю", - говорится в сообщении.

По данным следствия, загрязнение акватории могло произойти из-за неправильной эксплуатации глубоководного коллектора сотрудниками МУП ЖКХ города. В результате выброса нефтесодержащих продуктов водным биологическим ресурсам был причинен значительный вред, добавили в ведомстве.

Уточняется, что первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или другому веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.