Уголовные дела возбуждены по фактам хищений средств для города Байконура

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены из-за хищений средств, выделенных на модернизацию инфраструктуры города Байконура, ряд подозреваемых арестован. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Юрий Борисов на ПМЭФ в эфире телеканала РБК.

"У нас есть информация, что Следственный комитет выявил ряд серьезных нарушений на Байконуре, где присутствуют российские промышленники, и живет там очень много российских граждан. Средства, которые мы выделили на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены, и открыты уголовные дела, и ряд ответственных сотрудников уже взят под арест", - сказал Борисов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.