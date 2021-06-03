Бывший врач областной больницы в Воронеже получил девять лет колонии за взятки

ТАСС, 3 июня. Суд приговорил к девяти годам колонии бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной клинической больницы №1, который в течение почти пяти лет получил от подчиненных за покровительство по службе более 6 млн рублей в виде взяток. Об этом в четверг сообщило региональное управление СК РФ.

По данным СК, деньги от подчиненных ему сотрудников бывший завотделением брал за увеличенный размер стимулирующей надбавки к окладу и возможность постоянно работать на плановых операциях, что отражается на размере ежемесячной заработной платы.

"С февраля 2006 года по 10 января 2019-го обвиняемый, находясь в городе Воронеже и реализуя свой корыстный преступный умысел, за совершение вышеуказанных действий лично получил от 20 подчиненных сотрудников взятки в виде денег в общей сумме более 6 млн рублей. На предварительном следствии фигурант вину в получении взяток не признал", - сообщает СК.

Приговором суда бывший заведующий отделением больницы признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Также суд лишил его права на пять лет заниматься работой в учреждениях здравоохранения, связанной с административно-хозяйственными функциями. В доход России с осужденного взыскали свыше 6 млн рублей.