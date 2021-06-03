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В Приангарье загорелся большегруз с нефтепродуктами, перевернувшийся на федеральной трассе

В результате аварии произошел разлив битума

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Большегруз с нефтепродуктами, который в четверг перевернулся в Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал", загорелся во время поднятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В момент поднятия большегруза произошло возгорание. На участке дороги экипажами ГИБДД организовано реверсивное движение транспорта. На месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией пожара и в дальнейшем будут работать над устранением его последствий", - говорится в сообщении.

Установлено, что большегруз перевернулся из-за того, что его водитель не справился с управлением. Никто не пострадал. В результате аварии произошел разлив битума, его объем и ущерб природе устанавливаются.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. По информации ведомства, битум попал в лесной массив. Проверки также проводят прокуратура и СК.

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