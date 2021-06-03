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Обновлено 

Три полосы МКАД перекрыты из-за столкновения двух грузовиков

По предварительным данным, есть пострадавший

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Движение по трем полосам МКАД перекрыто из-за столкновения двух грузовиков, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На внешней стороне 102 км МКАД, недалеко от Щелковского шоссе, столкнулись два грузовых автомобиля. Движение перекрыто по первой, второй и третьей полосам движения. По предварительной информации, есть пострадавший. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на 10 км", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что пострадавший зажат в грузовике.

В новость внесены изменения (15:18 мск) - добавлена информация департамента транспорта

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