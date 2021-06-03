В Ульяновске оползень подошел к жилым домам

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Оползень в Ульяновске представляет опасность в связи с прохождением его линии рядом с жилыми домами. Об этом в четверг сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

Русских добавил, что речь идет о береговой линии вдоль Ульяновска. "Мы когда едем по мосту по Президентскому, один из таких крупных оползней все видим. Это разрез Милановского так называемый", - пояснил он.

"На самом деле это очень опасно, потому что линия оползня уже подошла к жилой застройке. Надо срочно принимать решение, поэтому сегодня я эту проблематику обозначил на встрече с премьер-министром", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сумме, которая необходима на работы по предотвращению оползня, врио губернатора заявил, что "это не один миллиард рублей". Русских также добавил, что в ближайшее время ждет в регионе представителей федеральных ведомств - Минприроды, Минстроя и Росводресурсов. "Ожидаю, что и, наверное, сам министр природных ресурсов [Александр Козлов] приедет. С ним вместе проедемся вдоль береговой линии. Я хочу, чтобы они своими глазами это увидели. Я считаю, что это одна из приоритетных задач", - отметил врио губернатора.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе двусторонней встречи с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских заявил, что поручит главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину оценить риски возникновения оползня в Ульяновске и возможности бюджета по их ликвидации.

По данным ученых, из-за особенностей рельефа, гидрографии и климатических условий крупные оползни на территории Ульяновской области (ранее Симбирская губерния) происходили еще несколько веков назад, однако самые крупные зафиксированы в XX веке. В 1979 году оползень прервал движение поездов на одной из веток в регионе на четверо суток. В апреле 2016 года в Ульяновске произошел обвал дорожного полотна на спуске к Императорскому мосту через Волгу на участке трехполосной проезжей части. По информации ГУ МЧС по Ульяновской области, участок был подмыт грунтовыми водами. В результате происшествия никто не пострадал. Поврежденный участок был огорожен, для автомобилей был организован его объезд.