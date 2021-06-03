Открытый склад пластика загорелся в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пластик горит на открытой площадке в Подольске на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь горения составляет 1 000 кв. метров, к тушению привлечен вертолет, который уже совершил два сброса воды", - сказал собеседник агентства. Распространению огня способствует ветер.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар возник в микрорайоне Климовск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение мусора на открытой площадке на площади 300 кв. м. Данных о пострадавших нет. По его словам, от пожара есть угроза стоящему рядом трехэтажному административному зданию и металлическому ангару, в котором перерабатывают пластик.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что к тушению пожара привлекли два вертолета

"Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели в город Климовск. Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно", - сообщили в департаменте.

В новость внесены изменения (18:41 мск) - добавлена цитата ГО ЧС.