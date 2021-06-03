В Калининграде задержали педофила

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Следственными органами в Калининграде возбуждено уголовное дело против 46-летнего мужчины по обвинению в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика. Он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу, сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В настоящее время мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение, вину в совершенном преступлении он признал полностью. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 июня обвиняемый под надуманным предлогом привел 10-летнего мальчика в безлюдное место, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и скрылся с места преступления. Он был задержан в первые часы после совершения преступления.

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ведутся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.