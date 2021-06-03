Открытое горение на территории завода в Подольске ликвидировали

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке с мусором и пластиком на территории завода в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет", - сказал представитель ГУ МЧС. Сейчас пожарные проливают водой отдельные очаги. Распространения огня на административное здание и склад не допущено.

На территории завода в четверг вечером возник пожар на площадке площадью 20 тыс. кв. м, где складировали мусор и пластик. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена площадь в 300 кв. метров, затем она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м из-за ветра.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили ТАСС, что экипажи двух пожарных вертолетов Московского авиационного центра выполнили около 60 сливов при тушении пожара в Климовске и сбросили на очаг около 350 тонн воды.