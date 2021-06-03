Раскрывшую данные о посольстве РФ экс-сотрудницу Минфина США приговорили к полугоду тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к шести месяцам лишения свободы бывшую сотрудницу Министерства финансов США Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс за разглашение конфиденциальной информации, касающейся в том числе посольства России в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг федеральной прокуратурой.

Как следует из документа, Эдвардс "приговорена к шести месяцам заключения в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие сообщений о подозрительной активности и других секретных данных". Она признала вину в январе 2020 года.

Эдвардс была арестована в октябре 2018 года в США. По данным властей, она передала журналисту конфиденциальную информацию о банковских транзакциях, которые сотрудники американских финансовых организаций посчитали потенциально незаконными. Эти данные касались в том числе посольства РФ в США, россиянки Марии Бутиной, а также бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа. В их числе Пол Манафорт и Ричард Гейтс.

Манафорт был руководителем избирательного штаба Трампа. Манафорт и его заместитель Гейтс были фигурантами расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы. Бутину задержали в Вашингтоне в 2018 году, по версии американской стороны, она была участницей сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США.

Эдвардс занимала должность старшей советницы группы по финансовым преступлениям. На момент задержания у нее был обнаружен накопитель информации, а также телефон, позволяющий передавать данные в зашифрованном виде. По сведениям властей США, на основании раскрытых Эдварс сведений были подготовлены не менее 12 публикаций в американских СМИ.