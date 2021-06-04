Режим ЧС ввели в двух поселках Якутии из-за лесных пожаров

ТАСС, 4 июня. Власти двух наслегов (поселков) Нюрбинского района Якутии ввели режим ЧС из-за лесного пожара около населенных пунктов, сообщает в пятницу оперативный штаб республики.

"Режим ЧС ввели из-за лесного пожара в двух наслегах Нюрбинского района Якутии. На территории района сохраняется высокий класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Речь идет о Тюмюкском и Кюндядинском наслегах.

К настоящему момент следственные органы Республики Саха (Якутия) возбудили уже четыре уголовных дела по фактам лесных пожаров, от которых страдает регион. Всего, по данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано порядка 120 лесных пожаров. Причинами их возникновения стали неосторожное обращение с огнем при курении, разведение костров, проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии на утро пятницы действовало 14 лесных пожаров на площади 2 014 га.