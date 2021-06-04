В Приамурье пресекли незаконный вывоз леса на сумму 2 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июня. /ТАСС/. Бизнесмен из Приамурья экспортировал в Китай по поддельным документам лесоматериалы на сумму более 2 млн рублей. Его деятельность была пресечена, по факту заведено три уголовных дела, сообщает в пятницу пресс-служба управления ФСБ России по Амурской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что организацией по трем контрактам внешнеэкономической деятельности через Благовещенский таможенный пост Благовещенской таможни отправлено на экспорт 500 куб. м лесоматериала из лиственницы, ели и березы на сумму более 2 млн рублей. В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения о производителе", - говорится в сообщении.

В отношении бизнесмена возбуждены три уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов"), на имущество обвиняемого наложен арест.

Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.