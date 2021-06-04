Уголовное дело возбудили в Хакасии после обнаружения подростка с тяжелыми травмами

ТАСС, 4 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружении в Саяногорске в Хакасии травмированного 17-летнего подростка из Тувы, впавшего в кому. Об этом говорится в распространенном сообщении управлении Следственного комитета по Хакасии и Красноярскому краю.

"По результатам проверки по факту травмирования юноши следственным отделом по городу Саяногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 17-летний уроженец Тувы учился в техникуме и проживал в Саяногорске. Ночью 2 июня подросток пошел погулять, о чем сообщил своему одногруппнику, вместе с которым проживал в квартире. Утром его обнаружили с травмами жильцы одного из домов и вызвали скорую помощь. В ходе осмотра в больнице у юноши диагностировали травмы различной степени тяжести. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, ему оказывают необходимую помощь.

Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" врио главы Тувы Владислав Ховалыг, в Саяногорск выехала рабочая группа под руководством первого заместителя министра общественной безопасности республики Александра Харченко. По информации врио главы республики на четверг, подросток находился в коме.