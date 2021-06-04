Полиция Москвы начала проверку после кражи из квартиры оперной певицы Максаковой

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полиция в Москве начала доследственную проверку по факту кражи картин и валюты на 28,5 млн рублей из квартиры бывшего депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По факту кражи €40 тыс., $53 тыс. и 31 картины общей стоимостью $300 тыс. из квартиры Марии Максаковой проводится доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства. Максакова не была в этой квартире пять лет, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

Мария Максакова - оперная певица, бывший депутат Госдумы от "Единой России". В 2016 году уехала из России вместе с мужем, депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым на Украину из-за заведенного на него уголовного дела о мошенничестве. В 2017 году Вороненкова застрелили в центре Киева. В 2021 году Максакова вернулась в Россию.