В Татарстане возбудили дело после нападения собак на ребенка

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на семилетнего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"По факту нападения бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято на контроль в прокуратуре", - сообщили в ведомстве.

Нападение произошло накануне вечером в Казани возле озера Лебяжье. Мальчика доставили в детскую республиканскую клиническую больницу.

Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных.