В Приангарье возбудили дело в отношении мужчины, напавшего с ножами на полицейских

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя города Усолье-Сибирское, напавшего с ножами на полицейских. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 июня у подъезда жилого дома, куда экипаж подъехал, получив сообщение о том, что дебошир угрожает своей сожительнице. Полицейских встретил вооруженный ножами нетрезвый мужчина. Он не подчинился требованиям правоохранителей и после предупредительных выстрелов в воздух не успокоился. Дебошир попытался напасть на одного из полицейских, в связи с чем сотрудники патрульно-постовой службы применили табельное оружие, произведя несколько выстрелов по ногам мужчины. Ему оказали медицинскую помощь, здоровью задержанного ничто не угрожает.

Как установили следователи, мужчина ранее был судим, состоит на профилактическом учете. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.