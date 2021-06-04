Защита экс-директора "Открытой России" Пивоварова подала жалобу на решение об аресте

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего директора признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова, арестованного до 31 июля по делу о деятельности нежелательной организации, подала аппеляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Александр Валявский.

Первомайский районный суд Краснодара в среду удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, его арестовали до 31 июля.

"Мы подали апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд, считаем, что суд ошибся с подсудностью, использовал стереотипные формулировки и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без оснований", - сказал Валявский.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.